Yoğun kar yağışı sonrası bir ilimiz karlar altında kaldı: Kar kalınlığı 40 santimeyi aştı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, araçlar ve tek katlı evler ise adeta kara gömüldü.
Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından ilçede akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, her yeri beyaza bürüdü.
Kar kalınlığının merkezde 40 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi geçtiği ilçede, park halindeki araçlar ve tek katlı evler tamamen kara gömüldü.
Kar yağışı ve tipi, şehirler arası ulaşımı da olumsuz etkiledi.
Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli kara yollarında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
