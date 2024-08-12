Yunanistan yanıyor: İnsanlar tahliye edildi, Türkiye'den yardım teklifi gitti
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesindeki yangın nedeniyle 9 köy ile 2 hastane tahliye edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletti.
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava köyü ve Megara kasabasında dün çıkan orman yangını rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede Atina sınırına kadar yayıldı.
Yunanistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.
Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.
Öte yandan diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletti.