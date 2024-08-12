Yunanistan yanıyor: İnsanlar tahliye edildi, Türkiye'den yardım teklifi gitti

Yunanistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.