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  4. Yunanistan yanıyor: İnsanlar tahliye edildi, Türkiye'den yardım teklifi gitti

Yunanistan yanıyor: İnsanlar tahliye edildi, Türkiye'den yardım teklifi gitti

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesindeki yangın nedeniyle 9 köy ile 2 hastane tahliye edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletti.

Kaynak: AA , İHA
Yunanistan yanıyor: İnsanlar tahliye edildi, Türkiye'den yardım teklifi gitti - Resim: 1

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava köyü ve Megara kasabasında dün çıkan orman yangını rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede Atina sınırına kadar yayıldı.

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Yunanistan yanıyor: İnsanlar tahliye edildi, Türkiye'den yardım teklifi gitti - Resim: 2

Yunanistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.

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Yunanistan yanıyor: İnsanlar tahliye edildi, Türkiye'den yardım teklifi gitti - Resim: 3

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.

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Yunanistan yanıyor: İnsanlar tahliye edildi, Türkiye'den yardım teklifi gitti - Resim: 4

Öte yandan diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletti.

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