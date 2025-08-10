Yürek yakan manzara: Mavi ile yeşilin buluştuğu cennetimiz cehenneme döndü

Yaşanan kirliliğe karşı kalıcı çözümler bulunması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Bafa Gölü'nü besleyen derelerin neredeyse tamamı kurumuş durumda. Temmuz ayı başında bölgede yaptığımız incelemelerde göl etrafındaki sanayi tesislerinden derelere, dereler aracılığıyla da Bafa Gölü'ne çok yoğun kirletici yüklerinin bırakıldığını tespit etmiştik. Geçen süre zarfında düşen yağış eksikliğinden kaynaklı olarak göl seviyesindeki çekilme ile beraber birleştiğinde kirleticilerin yüksek boyuta geldiğini ve gölün etrafında yoğun bir koku oluştuğunu gözlüyoruz. Meclis Araştırma ve İnceleme Komisyonu tarafından geçtiğimiz yıllarda bölgedeki kirletici tesislerinin tespiti ve göle giren kirletici yüklerinin belirlenmesi amacıyla bir inceleme başlatılmıştı. Ancak şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi. Bugün itibarıyla buradaki kirletici yükü doğanın kendi kendini onarabileceğini limitin üzerine çıkmış durumda" dedi.