Yüzde 90 bedensel engeli ona engel olamadı, tam 3 kitap yazdı
Ordu'da yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yüzde 90 engeliyle birlikte konuşamayan ve okuma yazmayı kendi kendine öğrenen 55 yaşındaki vatandaş tek eliyle tam 3 kitap yazmayı başardı...
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yalnız yaşayan ve Multipl Skleroz (MS) olarak bilinen kas hastalığına bağlı yüzde 90 bedensel ve konuşma engeli bulunan Mithat Karataş, hastalığı nedeniyle okula gidemedi.
Okuma ve yazmayı televizyon izleyerek kendi kendine öğrenen Karataş, 14 yaşında şiir yazmaya başladı.
Yürümekte ve konuşmakta zorlanan ve sadece sol elini kullanabilen Karataş, tek eliyle ‘Şiirler Anlatır’, ‘Anlamsız Dünya’ ve ‘İnsanlar Arasında’ isimli 3 şiir kitabı yazdı. Karataş, geçimini yazdığı şiir kitaplarını engelli aracıyla sahilde satarak ve engelli maaşıyla sağlıyor.
Engelli aracında yanından ayırmadığı çantasının üzerine ‘Ben sadece kendi yazdığım kitabımı satıyorum. Bana para vermek için ısrar etmeyin. Çalışmak ayıpsa tüm insanlardan özür diliyorum’ yazılı kağıt asan Karataş, kendisine karşılıksız verilmek istenen paraları ise kabul etmiyor.