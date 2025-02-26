Yüzlerce ağacı ''aşırı soğuklardan korumak için'' bilerek dondurdular

Amasya genelinde bu bahçenin dışında meyvelerde uyanma, tomurcuklanma görülmediğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Çiftçimiz dondurarak dondan koruma sistemi uygulamış. Eğer bu sistemi uygulamasaydı bahçenin tamamı kayıp haline gelecekken şu anda bahçenin yüzde 60'a yakını kurtulacak gibi görünüyor" diye konuştu.