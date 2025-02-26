Yüzlerce ağacı ''aşırı soğuklardan korumak için'' bilerek dondurdular
Amasya'da bir çiftçi, Şubat ayında tomurcuk açmaya başlayan 400 meyve ağacını 'dondurarak dondan koruma sistemi' uygulayarak korumaya aldı.
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde 6,5 dekarlık bahçede nektarin ağaçları bulunan çiftçi Fatih Şahin, ağaçların üzerine su püskürterek yüzeylerinin donması sayesinde geçen yıl geceleri etkili olan ilkbahar donlarından meyvelerinin tamamını korumayı başardı.
Bu Şubat'ta bölgede etkili olan kar yağışı sonrası oluşan aşırı soğuklara karşı da aynı yöntemi deneyen 45 yaşındaki Şahin'in ağaçlarının tamamında buz sarkıtları oluştu.
Hava sıcaklığının -12 dereceyi bulması üzerine bu yöntemi uyguladığına işaret eden Şahin, "Nektarin ağacı çeşidi nedeniyle erken uyanıyor. Soğuklardan etkilenebiliyor. Buzun içerisi ise sıcak oluyor. Tomurcuğun dışarıdaki soğuğu hissetmesini engelliyor" dedi.
Amasya genelinde bu bahçenin dışında meyvelerde uyanma, tomurcuklanma görülmediğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Çiftçimiz dondurarak dondan koruma sistemi uygulamış. Eğer bu sistemi uygulamasaydı bahçenin tamamı kayıp haline gelecekken şu anda bahçenin yüzde 60'a yakını kurtulacak gibi görünüyor" diye konuştu.