Yüzlerce balon bu sefer de spina bifida hastası minik Yağmur için havalandı

Hatay'da ayrık omurga hastası (spina bifida) olan 5 yaşındaki minik Yağmur için babasının yaptığı çağrı üzerine yüzlerce kişi Yağmur için balonlar uçurup pasta kesti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ramazan Ç., doğuştan spina bifida hastası olduğu için yürüyemeyen kızı Yağmur'un doğum gününde destek olunması için çektiği videoyu sosyal medyadan paylaştı. 

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği paylaşım, olumlu sonuçlandı.

Minik Yağmur'a destek olmak isteyen yüzlerce vatandaş, balonlar ve doğum günü pastasıyla İskenderun Millet Parkı'nda toplandı.

Babasıyla parka gelen Yağmur'un doğum gününü kutlayan vatandaşlar, yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı.

