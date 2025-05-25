  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Yüzmek için girdiği denizden, omzunda bir yunusla çıktı!

Yüzmek için girdiği denizden, omzunda bir yunusla çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde serinlemek için Marmara Denizi'ne giren bir kişi, suyun altında bulduğu ölü yunusu omuzlayarak kıyıya çıkardı...

Kaynak: DHA
Yüzmek için girdiği denizden, omzunda bir yunusla çıktı - Resim: 1

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan halk plajına giden bir kişi, denize girdi. Bir süre sonra suyun altında ölü yunus gören kişi, yanına yaklaştı.

1 / 3
Yüzmek için girdiği denizden, omzunda bir yunusla çıktı - Resim: 2

Yunusu omzuna alan kişi, kıyıya kadar yürüdü. Omzundaki yunusu kıyıya bırakan kişi, yüzmeye devam etti. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafındaki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)FOTOĞRAFLI

2 / 3
Yüzmek için girdiği denizden, omzunda bir yunusla çıktı - Resim: 3
3 / 3