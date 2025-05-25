Yüzmek için girdiği denizden, omzunda bir yunusla çıktı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde serinlemek için Marmara Denizi'ne giren bir kişi, suyun altında bulduğu ölü yunusu omuzlayarak kıyıya çıkardı...
Kaynak: DHA
Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan halk plajına giden bir kişi, denize girdi. Bir süre sonra suyun altında ölü yunus gören kişi, yanına yaklaştı.
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Yunusu omzuna alan kişi, kıyıya kadar yürüdü. Omzundaki yunusu kıyıya bırakan kişi, yüzmeye devam etti. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafındaki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)FOTOĞRAFLI
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