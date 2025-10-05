Yüzyılların çeliği Damascus Türkiye'de görücüye çıktı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan Yaşayan Miras Damascus Çeliği Sergisi ziyaretçilerle buluştu.
Kaynak: İHA
Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde 4-12 Ekim tarihleri arasında gezilebilecek olan sergide, Damascus (Şam) çeliğinden yapılan kılıç, hançer ve çeşitli eserler sergileniyor.
1 / 7
Yüzeyindeki dalga desenleri ve dayanıklılığıyla tanınan bu özel çelik, tarih boyunca efsanelere konu olmuş bir mirası günümüze taşıyor.
2 / 7
Damascus çeliğini yaşatan önemli merkezlerden biri olan Malatya’da, usta Yusuf Bayyiğit’in eserleri dikkat çekiyor.
3 / 7
Bayyiğit, çeliği dövme, bükme ve katlama teknikleriyle şekillendirerek eşsiz desenlere sahip kılıç ve hançerler üretiyor. Tarihte özellikle Haçlı Seferleri döneminde Avrupa’da ün kazanan Damascus çeliği, 19. yüzyıldan itibaren kaybolmaya yüz tutsa da günümüzde yeniden hayat buluyor.
4 / 7