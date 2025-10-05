  1. Anasayfa
  4. Yüzyılların çeliği Damascus Türkiye'de görücüye çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan Yaşayan Miras Damascus Çeliği Sergisi ziyaretçilerle buluştu.

Kaynak: İHA
Yüzyılların çeliği Damascus Türkiye'de görücüye çıktı - Resim: 1

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde 4-12 Ekim tarihleri arasında gezilebilecek olan sergide, Damascus (Şam) çeliğinden yapılan kılıç, hançer ve çeşitli eserler sergileniyor. 

Yüzyılların çeliği Damascus Türkiye'de görücüye çıktı - Resim: 2

Yüzeyindeki dalga desenleri ve dayanıklılığıyla tanınan bu özel çelik, tarih boyunca efsanelere konu olmuş bir mirası günümüze taşıyor.

Yüzyılların çeliği Damascus Türkiye'de görücüye çıktı - Resim: 3

Damascus çeliğini yaşatan önemli merkezlerden biri olan Malatya’da, usta Yusuf Bayyiğit’in eserleri dikkat çekiyor. 

Yüzyılların çeliği Damascus Türkiye'de görücüye çıktı - Resim: 4

Bayyiğit, çeliği dövme, bükme ve katlama teknikleriyle şekillendirerek eşsiz desenlere sahip kılıç ve hançerler üretiyor. Tarihte özellikle Haçlı Seferleri döneminde Avrupa’da ün kazanan Damascus çeliği, 19. yüzyıldan itibaren kaybolmaya yüz tutsa da günümüzde yeniden hayat buluyor.

