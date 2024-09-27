Yüzyıllık tahmin gerçek oldu: Bilim İnsanları yeni bir hücre keşfetti

Güney Avustralya Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden (SAHMRI) tıp bilimcisi Sanuri Liyanage, bu hücrelerin vücutta kan damarlarının büyümesine yardımcı olduğunu ve yaralanma veya kötü kan akışı durumlarında devreye girerek hızlı bir şekilde iyileşme sağladığını belirtti.