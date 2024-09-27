Yüzyıllık tahmin gerçek oldu: Bilim İnsanları yeni bir hücre keşfetti
Avustralyalı araştırmacılar, memeli vücudunun iyileşme mekanizmasını daha iyi anlamamızı sağlayacak yeni bir hücre türü keşfetti.
Keşfedilen bu hücreye "EndoMac progenitör hücreleri" adı verildi ve yetişkin farelerin aortasında bulundu.
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Bilim insanları, bu hücrelerin insan vücudunda da benzer bir role sahip olup olmadığını araştırıyor.
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Güney Avustralya Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden (SAHMRI) tıp bilimcisi Sanuri Liyanage, bu hücrelerin vücutta kan damarlarının büyümesine yardımcı olduğunu ve yaralanma veya kötü kan akışı durumlarında devreye girerek hızlı bir şekilde iyileşme sağladığını belirtti.
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Yapılan laboratuvar çalışmalarında, EndoMac progenitör hücrelerinin farelerde diyabetik yara modellerine enjekte edilmesi, yaraların iyileşme sürecini önemli ölçüde hızlandırdı.
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