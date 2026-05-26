Zorunlu su kesintileri yapılan kentte tablo tersine döndü: 220 günde sıfırdan 100'e!
Bursa’da yaklaşık 7 ay önce kuruma noktasına gelen Doğancı ve Nilüfer barajlarında tablo tamamen tersine döndü. Yoğun yağışlar nedeniyle doluluk oranı yüzde 100’e ulaşınca kontrollü su tahliyesi başlatıldı.
Bursa’da yaklaşık 7 ay önce adeta kuruma noktasına gelen ve alarm veren Doğancı ile Nilüfer barajlarında, aradan geçen 220 günde su seviyesi yüzde 100 doluluğa ulaştı. Kış ve bahar aylarında etkili olan yoğun yağışlar ile Uludağ’daki karların erimesi, kentin içme suyu rezervlerini tamamen doldurdu.
Geçtiğimiz yıl sonbaharda Bursa’nın önemli içme suyu kaynaklarından olan Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyeleri kritik seviyelerin altına düşmüş, kent genelinde kesinti gerçekleştirilmişti. Baraj havzalarında çatlayan zeminler ve kuruyan alanlar dikkat çekerken, "Bursa susuz mu kalacak?" sorusu kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer almıştı.
Aradan geçen yaklaşık 220 günlük süreçte ise özellikle kış aylarında etkili olan yoğun yağışlar ve Uludağ’daki kar erimeleri barajlardaki tabloyu tamamen değiştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile AKOM tarafından yapılan açıklamada, rezervuarlara yüksek debili su girişleri yaşandığı belirtilerek barajlarda kontrollü su salınımı gerçekleştirildiği duyuruldu.
Açıklamada kontrollü tahliye yapılan barajlar arasında Doğancı Barajı, Nilüfer Barajı, Büyükorhan (Cuma) Barajı, Çınarcık Barajı, Gölbaşı Barajı ve Boğazköy Barajı’nın bulunduğu bildirildi.