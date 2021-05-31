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1 Haziran'da başlıyor: İstanbul'da trafiği rahatlatacak düzenleme

İstanbul'da UKOME kararı ile TIR ve kamyonlar için TEM Otoyolu ve çeşitli noktalara girişinde sınırlama getirildi. Söz konusu düzenleme, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

16 milyon nüfuslu megakent İstanbul'da trafik sorununa çözüm arayışları devam ediyor. UKOME kararı ile transit araçların TEM Otoyolu ve çeşitli noktalara girişlerine sınırlama getiriliyor. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak düzenleme ile trafik yoğunluğunun bir nebze de olsa rahatlaması bekleniyor.

CNN TÜRK Muhabiri Sema Akbulut, yeni düzenlemeyle ilgili detayları şöyle aktardı:

"Uygulama İstanbul’dan geçiş yapan TIR ve kamyon sürücülerini özellikle ilgilendiriyor. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKEME) yeni bir karara imza attı. Hemen yanı başımızda TEM Otoyolu bulunuyor. TEM Otoyolu’nda sıklıklar kamyon ve TIR’ları görüyorduk ancak, 1 Haziran’dan itibaren artık onları bu yolda göremeyeceğiz. Ayrıca D-100, TEM ve bağlantı yollarında da yasak getirildi. Bu aşamadan sonra sadece Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanabilecekler. Kurala uymayanlara ise ceza uygulanacak.

Transit yük taşıyan araçlar Anadolu Yakası’nda Kurnaköy gişelerinden itibaren, Avrupa Yakası’nda ise Kınalı gişelerinden itibaren TEM Otoyolu’nu kullanamayacak. İstanbul trafiğini rahatlatabilmek için bu karar alındı."

Etiketler istanbul trafik yoğunluk tem otoyolu kamyon transit araç
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