1 Mart'ta normalleşmeye nasıl geçilecek? İşte tüm detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu çalışmaları Pazartesi kabinenin önüne gelecek. Biz de müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde, ne durumda olduğuna ilişkin Sağlık Bakanı'mız sunumunu yapacak. Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, otellere varıncaya kadar Pazartesi günü kabine toplantısında karar alacağız" dedi.

'MUTASYON ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Perşembe günkü Bilim Kurulu toplantısının ardından, "Tam kapanma gibi bir durum düşünmüyoruz ama vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz. Bulaşıcılığın daha da arttığını çok rahat söyleyebiliriz" diye konuştu.

Koca, Cumartesi günü yaptığı Twitter paylaşımında ise, "Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca, geçtiğimiz hafta normalleşme takviminin nasıl uygulanacağı ve illerin risk durumuna göre nasıl sınıflandırılacağı hakkında detayları paylaşmıştı.

İLLERİN KATEGORİSİ NASIL BELİRLENECEK?

Buna göre iller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak.

-Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli"

-Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli"

-Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli"

-Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.

Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

Her il kendi durumunu görerek tedbirleri değerlendirecek ve o ilde yaşayanların kısıtlamalar hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanacak.

KATEGORİLER ARASINDA GEÇİŞ NASIL OLACAK?

Örneğin Ankara'da vaka sayısı yüz binde 35 düzeyinde seyrediyor ve buna göre Ankara, düşük risk kategorisinin üst sınırında bulunuyor. Mevcut haliyle Ankara, "kontrollü normalleşme" adımlarının atılacağı iller arasında yer alıyor. Ancak Ankara'da vaka sayılarının mevcut halinden bir miktar daha yükselmesi, kentteki tedbirlerin sıkılaşmasına neden olabilir.



HANGİ ÖNLEMLER KALDIRILACAK?

Belirlenen risk kategorilerinde hangi normalleşme adımlarının atılacağı ve tedbirlerin hangilerinin ne düzeyde kaldırılacağı henüz netleşmiş değil.

Ancak illerin bulundukları bölgedeki durum da bazı tedbirlerin devam etmesini gerektirebilir.

Örneğin, bir ilde salgın çok yüksek düzeyde fakat çevresindeki illerde vaka sayıları çok düşük ise, riskli şehre giriş ve çıkışlarla ilgili seyahat kısıtlamaları düşünülebilecek.

Sağlık Bakanlığı 15-21 Şubat tarihleri arasında illerdeki vaka sayılarının nüfusa oranını gösteren haritayı yayımladı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan haritada, 100 bin kişi baz alınarak, her ilde geçen hafta kaç vakanın tespit edildiği açıklanıyor.

AŞIDA SON DURUM

Türkiye'de aşı programı 65 yaş üstü bireyler ile devam ediyor. Aşı sırası gelenlerin 60 yaş üstündeki eşleri de aşı randevusu alabiliyor.

26 Şubat günü açıklanan son verilere göre yaklaşık 6,8 milyon kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mayıs sonu itibarıyla 105 milyon doz aşının tedarik edilmesinin ve bu tarihte yaklaşık 52,5 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Fahrettin Koca ayrıca 800 bin doz Pfizer-BioNTech aşısının da 10 gün içinde Türkiye'ye getirilmesinin beklendiğini açıkladı.