1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar için karar verildi
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İstanbul'da 1 Mayıs gösterileri sırasında gözaltına alınan 416 kişiden 372'si serbest bırakıldı.
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çoğu Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen ve gözaltına alınan 416 kişiden 372’si serbest bırakıldı. Göstericiler arasında yer alan 8 şüphelinin "terör" suçundan aranmaları olduğu iddiasıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, 36’sının ise 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında ilerleyen günlerde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
İHA
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