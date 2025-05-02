1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar için karar verildi

İstanbul'da 1 Mayıs gösterileri sırasında gözaltına alınan 416 kişiden 372'si serbest bırakıldı.

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çoğu Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen ve gözaltına alınan 416 kişiden 372’si serbest bırakıldı. Göstericiler arasında yer alan 8 şüphelinin "terör" suçundan aranmaları olduğu iddiasıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, 36’sının ise 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında ilerleyen günlerde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İHA