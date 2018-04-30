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  3. 30 Nisan 2018 20:03

1 Mayıs öncesi 81 ilde büyük operasyon !

Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi ''Türkiye Güven Huzur'' uygulaması gerçekleştirildi.

1 Mayıs öncesi 81 ilde büyük operasyon !
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81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan asayiş uygulamasında 36 bin 180 polis, 22 bin 157 jandarma personeli ile 10 bin 388 ekip görev alıyor.

İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla 39 ilçede öğle saatlerinde 3. kez "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. 360 noktadaki uygulamaya, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin aralarında olduğu bin 800 polis katıldı.



Taksim Meydanı ve Atatürk Havalimanı’ndaki uygulamalarda, önceden belirlenen noktalarda vatandaşların üstleri aranarak, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı. Kontrollerde polis aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde duruyor. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamanın gün boyu sürmesi bekleniyor.




İHA

1 mayıs , türkiye
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