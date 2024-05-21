1 Mayıs operasyonlarında yeni dalga: 27 kişi daha yakalandı
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İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda çıkan olaylarda polise saldırdığı tespit edilen 27 kişi daha gözaltına alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Saraçhane’de toplanarak Taksim’e yürümek isteyen kalabalık, güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine saldırdı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale ederken kalabalık bir süre sonra dağıldı. Saldırılarda 22 polis memuru yaralandı. Eylemlerin ardından, polise saldıran kişilerin tespit edilerek yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 39 şüphelinin daha olaylara karıştığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheliden 27’si yakalanarak gözaltına alındı.
DHA
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