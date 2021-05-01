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1 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 373 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı. Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 27 bin 817 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 615 semptomlu hasta belirlendi.

Hastanelerde tedavi altında bulunan 81 bin 302 kişi sağlığına kavuşurken, 373 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bin 504 oldu.

1 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verileri
1 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verileri

 

 

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