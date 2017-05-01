1 Mayıs'ta görülmemiş güvenlik önlemi

Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlaması için hazırlıklar tamam. Polis güvenlik önlemlerini aldı. Miting alanına Koşuyolu Çobançeşme Bulvarı ve Ekrem Kurt Bulvarı üzerinden gelecekler için arama noktaları kuruldu. Veliefendi Hipodrumu yönüne giden her iki bulvar da araç trafiğine kapatıldı. Polis bariyerleri ile çevrildi. Polis arama noktalarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte görev yapmaya başladı. İlk saatlerde 1 Mayıs kutlaması için gelenler değil çevredeki iş yerlerinden çalışanlar kontrol noktasından aranarak içeri alındı.

GÖRÜLMEMİŞ UYGULAMA

Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılanlar daha önce alışık olmadıkları bir kontrolden geçiriliyor. Kutlama için arama noktasına gelenler görevli polis tarafından aramadan geçiriliyor. Daha sonra görevli sivil polis memurları akıllı telefonlarla alana sokulan her pankart ve dövizi fotoğraflıyor. Bazen polisler bazen de 1 Mayıs katılımcıları pankart ve dövizleri açarak polis memurunun fotoğraf çekmesine yardımcı oluyor. Kontrolden geçen pankart ve dövizlerin fotoğrafları polis tarafından amirlerine gönderiliyor. Onay alan ve kayda geçen pankart ve dövizlerin içeri alınmasına izin veriliyor.