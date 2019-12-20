  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Aralık 2019 09:42

1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi

Konya'da motor ve şase numaraları değiştirilerek ''change'' yapılmış, toplam 1 milyon değerinde 7 araç ele geçirildi.

1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda farklı illerden Konya'ya motor ve şase numaraları değiştilerek, 'change' yapılmış 7 aracın giriş yaptığını tespit etti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla araçları ele geçirdi. 10 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlattı.



Şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, yeniden piyasaya sürdükleri saptandı. Toplam piyasa değerleri 1 milyon lira olan araçlar emniyet otoparkına götürüldü.




DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
konya , change
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM