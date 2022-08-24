  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarından kaçan 1 teröristin teslim olduğunu duyurdu.

MİT ve TSK'nın operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist, Cizre/Şırnak’taki hudut karakolumuza teslim oldu."

Etiketler mit tsk teslim terörist pkk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MHP'de Oktay Vural depremi! Disipline sevk edilebilir!
Mersin'den tarih fışkırdı! Antik limanda Roma külçeleri bulundu
30 Ağustos için çok konuşulacak Abdullah Gül iddiası
Türkiye'de 2. el araçta en çok satılan marka ve modeller
Antalya'da büyük deprem!
Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe kocaman oldu
51 ilde yapılan son seçim anketi sonuçları açıklandı
Prof. Dr. Özgür Demirtaş ''o partiyi de liderini de beğeniyorum'' paylaşımı
1 dolara aldıkları harabe evi saraya çevirdiler! Ziyaretçi akınına uğruyor
Dolar Euro'yu geçti. Peki şimdi ne olacak ?