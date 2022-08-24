1 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarından kaçan 1 teröristin teslim olduğunu duyurdu.
MİT ve TSK'nın operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist, Cizre/Şırnak’taki hudut karakolumuza teslim oldu."
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