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1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

1 PKK'lı terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir örgüt üyesinin daha teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'ya 2011 yılında katılan örgüt mensubunun, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 

Etiketler içişleri bakanlığı pkk terörist teslim
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