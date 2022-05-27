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1 TL'lik et döneri duyan geldi! Metrelerce kuyruk oluştu

1 TL'lik et döneri duyan geldi! Metrelerce kuyruk oluştu

Samsun’daki bir restoranın açılışa özel olarak 20 TL değerindeki et döneri 1 TL yapınca vatandaşlar döner almak için akın akın restorana koştu.

Samsun'un Atakum ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Yeni faaliyete geçen bir restoran açılışa özel 20 TL değerindeki et dönerin fiyatını 1 TL yaptı. Kampanyayı duyan vatandaşlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı.

METRELERCE KUYRUK
Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kimi vatandaşlar birden fazla döner almak istediklerini söylerken kimileri ise öğrenci olduklarını ve fırsatı değerlendirmek istediklerini belirtti.

 "KAZANCIMIZI HAKLA PAYLAŞIYORUZ"
100 kilonun üzerinde dönerin kesildiği ve vatandaşların et döner almak için sıraya girdiği restoranın sahibi Halil İbrahim Geçer, “Arada bu şekilde kampanyalarımız olacak. Biz kazancımızı halk ile paylaşıyoruz. Ayda 2 sefer bu şekilde kampanyalar yapmayı planlıyoruz” dedi.

Etiketler et döner kuyruk
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