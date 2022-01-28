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1 ton kar kullanarak kardan tank yaptılar!

1 ton kar kullanarak kardan tank yaptılar!

Bursa’da bir çay bahçesi çalışanları, 6 saat süre içerisinde yaklaşık 1 ton kar kullanarak, kardan tank yaptı.

Orhangazi ilçesi İznik Gölü kıyısındaki çay bahçesinin işletmecisi Mehmet Udun, yeğeni Serdar Udun ve çalışanlar, bahçeye çevreden yaklaşık 1 ton kar taşıdı. Çalışanlar, yaklaşık 6 saat süren çalışmayla kardan tank yapıp üzerine de TOGG yazdı. 2 metre uzunluğundaki ve 1,5 metre yüksekliğinde tank, çevredekilerin de ilgisini çekti.

Serdar Udun, "Orhangazi’ye 3 yıldır kar yağmıyordu. 3 yıldır bunu düşünüyorduk. Bu sene güzel kar yağdı. Biz de başlayalım bu işe dedik. Hazır dükkanda iş çok yok, sezon kapalı. Amcamla birlikte güzel bir tank çıkardık ortaya. 6 saatte yaptık. Sıvaması bitiyor. Güzel beğeni aldık. Bu kadar beğenilmesi bizi de şaşırttı. Burada bungalov evlerde kalan misafirlerimiz var. Bazıları TOGG mühendisleri. Onlardan esinlenerek ismini TOGG koyduk" dedi.

Etiketler kar tank kardan tank
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