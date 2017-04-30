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  1. 30 Nisan 2017 08:05

10 aylık hapis için 100 araçla cezaevine gitti

Rusya ve Türkiye'de yargılanan "Çerkez Cengiz" lakaplı kişi 10 aylık ceza için 100 araçlık konvoyla cezae evine gitti.

10 aylık hapis için 100 araçla cezaevine gitti
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Rusya ve Türkiye’de çok sayıda suçtan yargılanan "Çerkez Cengiz" lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gitti.

Hakkında çok sayıda suçlama bulunan ve 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Sivas’tan bağımsız milletvekili seçilmesine rağmen hakkındaki suçlamalar nedeniyle milletvekilliği iptal edilen ‘Çerkez Cengiz’ lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, 100 araçlık konvoy eşliğinde cezaevine gitti.

2005 -2016 yılları arasında askeri suç örgütlüğü liderliği, askeri casusluk, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’a suikast suçlarından Rusya’da yargılan ve suçlamalardan beraat eden Çerkez Cangiz lakabıyla bilinen Cengiz Şıklaroğlu, 2016 yılı başında geldiği Türkiye’de Suriye’deki Türkmenlere yardım etmesi için bazı işadamlarına zorla senet imzalattığı iddiasıyla yargılandığı davalardan hapis cezası aldı. Toplamda 10 ay hapis yatacak olan Cengiz Şıklaroğlu, sevenleri tarafından oluşturulan yaklaşık 100 araçlık konvoy eşliğinde gövde gösterisi yaparak hapis cezasını yatmak üzere Maltepe Cezaevi’ne gitti.

Cezaevi önünde basın açıklaması yapan Cengiz Şıklaroğlu, “Biz sokaklarda büyüdük. Fazlasıyla bedel ödedim. 10 aylık bir ceza sürecim var. 10 aydan sonra da daha kuvvetli geri döneceğim. Benim burada söylemek istediğim bu ülkenin mafyaya değil, bilim insanlarına gerçek siyasetçilere gerçek işadamlarına ihtiyacı var. Kardeşlerimden tek ricam okuyun ve birbirinize sahip çıkın” dedi.

Ardından sevenleriyle vedalaşan Cengiz Şıklaroğlu, cezasını çekmek üzere cezaevine girdi.


















İHA

cezaevi , rusya , türkiye , konvoy