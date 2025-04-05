10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer uzun süre sonra ilk kez bir konserde görüntülendi.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, çellist Benedict Kloeckner'in konseriyle başladı. Konsere, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan, orkestra şefleri Gürer Aykal, Rengim Gökmen ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'ndaki konserden önce yaptığı konuşmada, festivalin her yıl 4 Nisan'da vakıf kurucularından Cenap And'ın anısına düzenlendiğini ve senfonik bir konserle açılışının gerçekleştirildiğini söyledi.

Başman, festivalin 39'uncu yılında olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu sene de şehrimizin sanatsal kapasitesinin yansıtılmasına, genç sanatçı ve topluluklarımızla uluslararası şöhretlerin etkinliklerde yer almasına özen gösterdik." dedi.

Vakfın Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel de festival boyunca birçok sanatçının müzikseverlerle buluşacağını dile getirerek, "Ankara baharı müzikle daha güzel diyerek yıllardır organize ettiğimiz festivalimizde, Türkiye ve dünyaya sanatın tüm güzelliklerini yaşatmayı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Konserin dinleyicileri arasından 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de yer aldı. Sezer, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi.

Sözcü