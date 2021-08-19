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10 dakikalık yağış yolları göle çevirdi

10 dakikalık yağış yolları göle çevirdi

Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde sabah saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı felç etti.

Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde sabah saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren yağış sonrası başta D-100 olmak üzere, yollar göle döndü. Araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. D-100 karayolunda yağış nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Etiketler kocaeli yağış hayat
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