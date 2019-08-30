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EKREM İMAMOĞLU'NDAN 30 AĞUSTOS AÇIKLAMASI: ''MİLLİ BİRLİĞİMİZ HEP BÜYÜSÜN''
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  3. 30 Ağustos 2019 14:02

10 gün boyunca kayyım protestosu yasaklandı

Mersin’de oturma eylemi, gösteri yürüyüşü, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı. Karar, ‘kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması’, ‘suç işlenmesinin önlenmesi’, ‘vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunması’ amacıyla alındı.

10 gün boyunca kayyım protestosu yasaklandı
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Valilikten yapılan açıklama şöyle: “PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı faaliyetleri nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması sebebiyle ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek ve belirtilen konuların devamı niteliğindeki açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi her türlü eylem ve etkinlikler 30 Ağustos tarihinden itibaren 10 gün boyunca yasaklanmıştır.”

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