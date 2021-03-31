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  3. 10 gün önce basılan mekanda yine aynı manzara

10 gün önce basılan mekanda yine aynı manzara

İstanbul Maltepe'de lokanta ruhsatı olduğu halde pavyona çevrilen iş yerine baskın yapıldı. 10 gün önce de baskın yapılan mekanda bulunan 26 kişiye 89 bin 960 lira ceza kesildi.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürerken polisler, ihbar üzerine daha önce baskın yapılan bir işletmeye geldi. Ekipler, 10 gün önce lokanta ruhsatıyla pavyon olarak çalıştırıldığı için cezai işlem uyguladıkları işyerinde yine aynı manzara ile karşılaştı. İçeride yine birçok kişinin müzik eşliğinde oturduğu görüldü. Ayrıca işletmenin tekrar yakalanmamak için pencerelerini perdelerle kapattığı tespit edildi.

İçeride bulunan 26 kişiye, 3 bin 460 liradan toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi İş yeri sahibi ve 10 kadın işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

Etiketler istanbul koronavirüs
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