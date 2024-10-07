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10 Gündür haber alınamıyor: Rojin'in arama çalışmaları gölde yoğunlaştı

10 Gündür haber alınamıyor: Rojin'in arama çalışmaları gölde yoğunlaştı
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Van'da 27 Eylül Cuma günü kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin K., ekipler tarafından su altı görüntüleme cihazı kullanarak gölün derinliklerinde aranıyor.

Van'da 27 Eylül Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin K.'yi arama çalışmaları onuncu gününde de sürüyor.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin K.'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamazken, Rojin'i arama çalışmaları sürüyor. Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Rojin K.'in bulunması için ekipler tüm imkanlarını kullanarak hem gölde hem de kıyıda arama çalışmalarına ağırlık veriyor.

GÖLÜN DERİNLİKLERİNDE ARANIYOR

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazı kullanarak gölün derinliklerinde çalışma yürütüyor.

Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gönderilen yandan taramalı sonar cihazıyla da bölge kontrol ediliyor.

K.'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Etiketler Van rojin Kaybolan Rojin
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