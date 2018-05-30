10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Elazığ merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Elazığ, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Hakkari, Isparta, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağladıkları belirlenen aralarında muvazzaf olanların da yer aldığı 12 asker gözaltına alındı.
AA