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  3. 30 Mayıs 2018 16:43

10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Elazığ merkezli 10 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı

10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
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Elazığ merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na  yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün askeri  mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Elazığ, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Hakkari, Isparta, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya ve  Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 Operasyonda kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağladıkları  belirlenen aralarında muvazzaf olanların da yer aldığı 12 asker gözaltına  alındı.

AA

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