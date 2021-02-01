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  3. 01 Şubat 2021 15:11

10 ilde FETÖ operasyonu

Edirne merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10 ilde FETÖ operasyonu
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar arasında ihraç edilen rütbeli askerler, avukatlar, doktor, öğretmen ve polislerin bulunduğu öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Isparta, Afyon, Sivas, Kırklareli ve Malatya'da başlatılan operasyon sürüyor.

AA

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