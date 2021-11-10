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10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 27 bin 259 oldu.

10 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 27 bin 513 oldu.

"BÜYÜK SONUÇLARA YOL AÇACAKTIR"
Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar." dedi.

Etiketler korona koronavirüs
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