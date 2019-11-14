10 Kasım'la ilgili bir soruşturma daha açıldı

İlkokul çocuklarının, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliklerinde çekildiği ileri sürülen görüntüler sosyal medyaya düşmüş ve büyük tepki toplamıştı. Görüntüler üzerine Milli Eğitim bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan etkinlikle ilgili yapılan açıklamada görüntülerin kabul edilemez olduğu belirtilerek, soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

GAZİANTEP'TE DE FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep'teki Mehmet Ali Eruslu İlkokulu'ndaki Anma etkinliklerinde de çocukların Atatürk'e secde ettirildiği iddia edildi. Anma etkinliklerinde çekildiği belirlenen fotoğrafta 6 çocuğun elinde Atatürk posteri tutan bir çocuğun etrafında secde eder şekilde durmaları yer aldı. Fotoğraf sosyal medyada tepkilere neden olurken, "Rezalet görüntü" yorumlarına neden oldu.

Okul Müdürü H.S. çocukların Atatürk'ün secde ettirildiği iddiaların doğru olmadığını söyledi. Okul Müdürü H.S, internette yer alan benzer kareografilerden esinlenerek gösterinin hazırlandığı belirterek, kendini ve gösteriyi hazırlayan öğretmeni savundu. Okul Müdürü H.S., etkinlikle ilgili Milli Eğitim müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını da kaydetti.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, fotoğrafın yansımasının ardından okul müdürü H.S ile etkinliği hazırlayan ve ismi açıklanmayan öğretmen hakkında Milli Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Öte yandan, öğretmen ve okul müdürünün ilk savunmasında "Etkinliği izleyen arka sıradaki öğrenci ile velilerin de kareografiyi görebilmeleri amacıyla dizlerinin üstüne eğildiklerini ve secdenin söz konusu olmadığı" yönünde ifade verdiği öğrenildi.

10 Kasım'daki bu gösteri için soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA AÇILAN DİĞER OKULUN BURSA'DA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'daki anma etkinliklerinde Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığı okulun Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu olduğu ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, görüntülerle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anma programında, küçük yaştaki öğrencilerin Atatürk portresinin önünde eğilmesi, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Görüntülerin Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu'nda çekildiği ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme-soruşturma başlatılmıştır" denildi.