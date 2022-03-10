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10 Mart güncel koronavirüs tablosunu açıklandı

10 Mart güncel koronavirüs tablosunu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 10 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 846 koronavirüs testi yapıldı, 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 62 bin 245 oldu.

 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 183 bin 69 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Türkiye'nin 10 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Türkiye'nin 10 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu
Türkiye'nin 10 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu

 

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