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  3. 02 Ocak 2019 16:15

10 metre ileride duruyordu... Kimse farkedemedi !

Bursa'da yapılan bir sosyal deneyde kayıp ilanına bakan vatandaşlar 10 metre ilerdeki çocuğu farkedemedi.

10 metre ileride duruyordu... Kimse farkedemedi !
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde internet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalının yaptığı sosyal deney ilgi çekti. Küçük bir erkek çocuğun kayıp olduğuna yönelik ilanı alan vatandaşlardan çok azı, 10 metre ileride duran ilandaki çocuğu fark etti.

Bursa Gemlik'te yapılan sosyal deneyde, 8 yaşındaki erkek çocuğunun fotoğrafı çekilerek, kayıp olduğuna yönelik ilan hazırlandı. İlan, ilçenin en işlek noktalarından olan İstiklal Caddesi'nde dağıtıldı. Bazılarının ilana tepkisiz kaldığı görüldü. İlanı alanlar ise inceledi. Ancak pek çok kişi, 10 metre ileride duran ilandaki kayıp olduğu belirtilen çocuğu fark etmedi.

İlanı alan, ancak çocuğu göremeyen vatandaşlar, caddenin sonunda durduruldu. Vatandaşlara, bunun bir sosyal deney olduğu anlatıldı. Çocuğun kaybolmadığına sevinen vatandaşlar, dikkatsiz davrandıkları içinse üzüldü. Sosyal deney videosu, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

İNSANLAR DİKKAT ETMİYOR

Sosyal deneyi hazırlayan ekibin başında olan Serkan Kaynar, Sosyal deneyi ne yazık ki, son zamanlarda bu tip ilanların sayısının artmasından dolayı yaptık. İlanların sayısı çok fazla olduğu için pek çok insan dikkat etmiyor. Sadece sosyal medyada paylaşıp geçiyorlar. Ama bu hayatın bir de gerçekleri var, bu gerçekleri unutmamamız gerekiyor. Belki o ilandaki kişiyi ve çocuğu siz de görebilirsiniz diyerek, vatandaşları empati yapmaya çağırdı.

DHA

çocuk , vatandaş , ilan , kayıp
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