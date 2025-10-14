  1. Anasayfa
10 milyon kişiyi bekleyen tehlike: Borcunu ödemeyen sağlık hizmeti alamayacak
Yaklaşık 10 milyon vatandaş için kritik tarih yaklaşıyor. 1 Ocak 2026’ya kadar Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödemeyenler, yeni yılda sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Geçmiş yıllarda torba yasalarla prim borçlarına af getirilmişti. Milyonlarca kişi bu yıl da benzer bir düzenlemenin Meclis’e gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Türkiye'de 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulanan Genel Sağlık Sigortası (GSS), ödenmeyen prim borçları nedeniyle yaklaşık 10 milyon vatandaşın yeni yılda sağlık hizmetlerinden faydalanamamasına neden olabilir. 

Zorunluluk esasına dayalı olan sistemde, 18 yaşından sonra okumayan, 20 yaşının üzerinde olmasına karşın üniversite eğitimi almayan ve sigortalı çalışmayan kişiler, prim ödemesi yapmamaları halinde otomatik olarak GSS sistemine borçlanmakta. 

Sözcü'de yer alan habere göre, herhangi bir devlet hastanesinden sağlık hizmeti alınmamasına rağmen milyonlarca vatandaşın prim borcunun sürdüğü sistem, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) herhangi bir düzenleme sunulmaması halinde yeni yılda 10 milyonun üzerinde vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanamamasına neden olacak. 

YASA ÇIKMAZSA 10 MİLYON VATANDAŞ DEVLET HASTANESİNE GİDEMEYECEK

Geçtiğimiz yıl 9 milyon vatandaşı içeren düzenleme aralık ayında Meclis'e sunulmuş ve geçmiş yıllara dönük olarak GSS primleri için kısıtlı bir af hayata geçirilmişti. 

Halihazırda GSS prim borcu bulunan vatandaşlar mevcut borçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirken, belirli sınırın üzerinde borcu olanlara ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bildirim yapılmakta. Söz konusu borçların miktarına göre SGK tarafından borçlu hakkında icra takibi başlatılabilirken, bu yıl için açıklanan GSS primleri aylık 780, yıllık ise 9 bin 360 TL olarak belirlenmiş durumda.

PRİM BORCU ÖDENMEZSE NE OLACAK?

SGK mevzuatına göre, GSS prim borcunu ödemeyen vatandaşlar 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devlet tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkını kaybedecek. Söz konusu hakkın yeniden kazanılması için, mevcut GSS prim borcunun ödenmesi şart koşulurken, Aralık ayında AKP tarafından Meclis'e sunulması beklenen torba yasa ile GSS prim borçlarına yönelik yeni bir af düzenlemesinin kabul edilmesi beklenmekte. 

Sözcü

