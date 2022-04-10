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10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 10 Nisan’a ait verilere göre, 172 bin 461 test yapıldı.

 Güncel verilere göre, 5 bin 609 yeni vaka tespit edilirken 32 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 7 bin 315 kişi sağlığına kavuştu.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 9 Nisan verilerine göre, dün 186 bin 226 test yapılmıştı. Dün, 6 bin 986 vaka tespit edilirken, 35 kişi hayatını kaybetmiş ve 8 bin 825 kişi sağlığına kavuşmuştu.

10 Nisan koronavirüs tablosu

Etiketler Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablo covid-19 tablosu
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