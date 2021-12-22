10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
"Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz!
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
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