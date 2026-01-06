10 yıldır aranıyordu: MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı

Manisa'da, FETÖ'nün ''emniyet mahrem imamı'' olduğu belirlenen ve 10 yıldır aranan şüpheli ile eşi, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı.

MİT ve Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'emniyet mahrem imamı' olarak görev yaptığı öğrenilen ve 10 yıldır aranan B.Y. ve eşi E.Y.'nin yerini tespit etti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda hükümlünün saklandığı Şehzadeler ilçesindeki eve bugün operasyon yapıldı. Yakalanarak, gözaltına alınan B. Y. ve eşi emniyete götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA