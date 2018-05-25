100 bin liralık araç 70 bin lira oldu ama...

İstanbul'da, usulsüz yollarla birçok kişiye "yüksek derece engelli raporu" çıkaran ve geçtiğimiz ay 5 ilde düzenlenen baskınlarla 39 üyesi yakalanıp gözaltına alınan dolandırıcılık çetesine ikinci dalga operasyon düzenlendi. Çetenin belirlenen 16 üyesinden 13'ü daha yakalanıp gözaltına alınırken, 3 çete üyesinin yakalanması için polis çalışmaları devam ediyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen ve sahte evrak ve belgelerle, hak etmeyen şahıslara, para karşılığında yüksek dereceli engelli raporu aldığı belirlenen İstanbul merkezli bir şebekeye geçtiğimiz 3 Nisan günü operasyon düzenlenmiş baskınlarda aralarında şebeke elebaşının da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yapılan soruşturmada özellikle şeker hastalarına yönelik raporlar alan şebekenin, hastalık derecesi düşük olan şahıslara, kan testi sırasında şeker, astım hastalarına zeytin yedirerek, kan değerlerini hızla yükseltip düşüren ve ardından hastanedeki şebeke üyesini de devreye sokarak, Diyabet veya Astım sebebiyle "yüzde 70 üzeri özürlü" raporu alıyordu.

Şebekeden raporu alan kişiler ise, ellerindeki belgelerle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) vermeden yüzde 30 indirimle otomobil alıyordu. Bu sayede 100 bin Liralık bir otomobil yaklaşık 70 bin liraya mal oluyordu. Bunun dışında, engellilere verilen haklardan da yararlanıyorlardı.

Yaklaşık 1 buçuk ay önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında ebe, imam, sgk çalışanı ve polisin bulunduğu 39 şüpheliden 21'i tutuklanırken, 17 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulanmıştı. Bir şüphelinin emniyetten serbest bırakıldığı soruşturmada şebekeyle bağlantılı ve şebeke üyesi 16 ismi daha belirleyen polis, tespit edilen şüphelilerin yakalanması için dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Bağcılar, Sultanbeyli, Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Beykoz, Fatih, Avcılar'daki 16 adrese yapılan baskınlarda 13 şüpheli ismi gözaltına alan polisin firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.