100 kişinin öldüğü binanın sorumlusu 3 kişi yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan ve 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Prestij Asi Konutları'nın sorumlusu 3 kişi yakalandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki deprem felaketi nedeniyle Antakya ve Defne ilçelerinde ölüm ve yaralanma olaylarıyla ilgili sorumlu müteahhit, yapı denetim firması sorumlusu, fenni mesul sıfatıyla kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda, depremde yıkılan ve yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Gürses Sokağı'nda bulunan Prestij Asi Konutları ile ilgili sorumlulukları tespit edilen müteahhit ve statik proje müellifi H.Ç, mimari proje müellifi M.F. ile yapının denetimini yapan firma yetkilisi N.G'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı duyuruldu.

Bugüne kadar soruşturmalar doğrultusunda 65 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı konulduğu aktarılan açıklamada, gözaltına alınan 11 şüphelinin Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı, bir zanlının gözaltı sürecinin devam ettiği, 3 kişinin ise serbest bırakıldığı ifade edildi.

AA