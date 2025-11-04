100 yıl içinde haritadan silinecek şehirler açıklandı: Türkiye'den 2 şehir listede!
Bilim insanları, 100 yıl içinde onlarca şehrin tamamen sular altında kalabileceğini açıkladı. Bu şehirler arasında İstanbul ve İzmir de yer aldı.
Bilim insanları, küresel ısınmanın hızla artan etkilerinin, önümüzdeki yüzyılda dünya genelinde onlarca kenti sular altında bırakabileceği uyarısında bulundu. Türkiye’den İstanbul ve İzmir de risk altındaki şehirler arasında yer aldı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash liderliğinde yürütülen araştırma, küresel ısınmanın tetiklediği deniz seviyesi yükselmesi ve su taşkınlarının, dünya genelinde 37 büyük kenti tehdit ettiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, bu şehirlerin önemli bir bölümü önümüzdeki 100 yıl içinde yaşanamaz hale gelebilir.
Dünya haritasından silinme riski
Araştırmada, kıyı şehirlerinin büyük çoğunluğunun hâlâ etkili kıyı koruma planlarına sahip olmadığı vurgulandı. Bazı ülkeler deniz duvarları, taşkın bariyerleri ve drenaj sistemleri kurarken, birçok bölge altyapı eksiklikleri nedeniyle her geçen yıl daha büyük risk altına giriyor.
Türkiye’den iki şehir tehlike altında
Nash’in çalışmasına göre, İzmir ve İstanbul, deniz seviyesindeki yükselmeden en fazla etkilenecek şehirler arasında. Uzmanlar, özellikle İzmir Körfezi ile İstanbul kıyı hattının deniz taşkınlarına açık bölgeler olduğunu belirtiyor.
İşte risk altındaki 20 şehir
Araştırmada, 2100 yılına kadar yok olma riski taşıyan ilk 20 şehir şu şekilde sıralandı:
Vancouver – Kanada
Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri
Lizbon – Portekiz
Boston – ABD
Sydney – Avustralya
İskenderiye – Mısır
Miami – ABD
San Francisco – ABD
Ho Chi Minh – Vietnam
Dakka – Bangladeş
Londra – İngiltere
Cakarta (Jakarta) – Endonezya
Bangkok – Tayland
Kolkata (Kalküta) – Hindistan
İzmir – Türkiye
İstanbul – Türkiye
Osaka – Japonya
New York – ABD
Mumbai – Hindistan
Tokyo – Japonya
