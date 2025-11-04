  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 100 yıl içinde haritadan silinecek şehirler açıklandı: Türkiye'den 2 şehir listede!

100 yıl içinde haritadan silinecek şehirler açıklandı: Türkiye'den 2 şehir listede!

100 yıl içinde haritadan silinecek şehirler açıklandı: Türkiye'den 2 şehir listede!
Güncelleme:

Bilim insanları, 100 yıl içinde onlarca şehrin tamamen sular altında kalabileceğini açıkladı. Bu şehirler arasında İstanbul ve İzmir de yer aldı.

Bilim insanları, küresel ısınmanın hızla artan etkilerinin, önümüzdeki yüzyılda dünya genelinde onlarca kenti sular altında bırakabileceği uyarısında bulundu. Türkiye’den İstanbul ve İzmir de risk altındaki şehirler arasında yer aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash liderliğinde yürütülen araştırma, küresel ısınmanın tetiklediği deniz seviyesi yükselmesi ve su taşkınlarının, dünya genelinde 37 büyük kenti tehdit ettiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, bu şehirlerin önemli bir bölümü önümüzdeki 100 yıl içinde yaşanamaz hale gelebilir.

Dünya haritasından silinme riski

Araştırmada, kıyı şehirlerinin büyük çoğunluğunun hâlâ etkili kıyı koruma planlarına sahip olmadığı vurgulandı. Bazı ülkeler deniz duvarları, taşkın bariyerleri ve drenaj sistemleri kurarken, birçok bölge altyapı eksiklikleri nedeniyle her geçen yıl daha büyük risk altına giriyor.

Türkiye’den iki şehir tehlike altında

Nash’in çalışmasına göre, İzmir ve İstanbul, deniz seviyesindeki yükselmeden en fazla etkilenecek şehirler arasında. Uzmanlar, özellikle İzmir Körfezi ile İstanbul kıyı hattının deniz taşkınlarına açık bölgeler olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları, 100 yıl içinde onlarca şehrin tamamen sular altında kalabileceğini açıkladı. Bu şehirler arasında İstanbul ve İzmir de yer aldı.

İşte risk altındaki 20 şehir

Araştırmada, 2100 yılına kadar yok olma riski taşıyan ilk 20 şehir şu şekilde sıralandı:

Vancouver – Kanada
Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri
Lizbon – Portekiz
Boston – ABD
Sydney – Avustralya
İskenderiye – Mısır
Miami – ABD
San Francisco – ABD
Ho Chi Minh – Vietnam
Dakka – Bangladeş
Londra – İngiltere
Cakarta (Jakarta) – Endonezya
Bangkok – Tayland
Kolkata (Kalküta) – Hindistan
İzmir – Türkiye
İstanbul – Türkiye
Osaka – Japonya
New York – ABD
Mumbai – Hindistan
Tokyo – Japonya

Sözcü

text-ad
Etiketler türkiye istanbul izmir sular altında kalacak şehirler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! Altın fiyatlarında düşüş hız kesmişken İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı Altın fiyatlarında düşüş hız kesmişken İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı İzleyici Uzak Şehir'de Alya'yı korurken vurulan Sadakat'ın vurulduğu sahnesini fena ''ti''ye aldı İzleyici Uzak Şehir'de Alya'yı korurken vurulan Sadakat'ın vurulduğu sahnesini fena ''ti''ye aldı Güzel oyuncu baştan aşağı transparan tulumuyla göz kamaştırdı Güzel oyuncu baştan aşağı transparan tulumuyla göz kamaştırdı Özgür Özel'den Akın Gürlek'e olay çağrı: ''Cevap gelmezse belgeleri yolluyorum'' Özgür Özel'den Akın Gürlek'e olay çağrı: ''Cevap gelmezse belgeleri yolluyorum'' Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü; tahminler peş peşe açıklandı Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü; tahminler peş peşe açıklandı Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu Kızılcık Şerbeti'nde deprem: 4 isim veda ediyor, sürpriz bir isim geliyor! Kızılcık Şerbeti'nde deprem: 4 isim veda ediyor, sürpriz bir isim geliyor! 50 bin canın katili, terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeni talepleri belli oldu 50 bin canın katili, terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeni talepleri belli oldu
Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü kendini astı! Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü kendini astı! Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi İşte Benim Stilim'in güzeliydi, şimdi yakışıklı bir erkek olup yeni bir aşka yelken açtı İşte Benim Stilim'in güzeliydi, şimdi yakışıklı bir erkek olup yeni bir aşka yelken açtı Hazır makarnadan bulaşan hastalık 6 can aldı! Hazır makarnadan bulaşan hastalık 6 can aldı! Soyulan Louvre Müzesi'nde şaka gibi ayrıntı: Güvenlik şifresi bakın neymiş! Soyulan Louvre Müzesi'nde şaka gibi ayrıntı: Güvenlik şifresi bakın neymiş! Bahçeli yine ''kurucu önder'' deyip, Anıtkabir'e ve Cumhurbaşkanlığı'na neden gitmediğini açıkladı Bahçeli yine ''kurucu önder'' deyip, Anıtkabir'e ve Cumhurbaşkanlığı'na neden gitmediğini açıkladı Biz çöp diye atıyoruz, onlar toplayıp servet kazanıyor... Biz çöp diye atıyoruz, onlar toplayıp servet kazanıyor... Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte! Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte! Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon! Gözaltılar var! Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon! Gözaltılar var! Yakıtına, türüne, vitesine göre işte Ekim ayının en çok satan otomobil marka ve modelleri Yakıtına, türüne, vitesine göre işte Ekim ayının en çok satan otomobil marka ve modelleri