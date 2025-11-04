100 yıl içinde haritadan silinecek şehirler açıklandı: Türkiye'den 2 şehir listede!

Bilim insanları, 100 yıl içinde onlarca şehrin tamamen sular altında kalabileceğini açıkladı. Bu şehirler arasında İstanbul ve İzmir de yer aldı.

Bilim insanları, küresel ısınmanın hızla artan etkilerinin, önümüzdeki yüzyılda dünya genelinde onlarca kenti sular altında bırakabileceği uyarısında bulundu. Türkiye’den İstanbul ve İzmir de risk altındaki şehirler arasında yer aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash liderliğinde yürütülen araştırma, küresel ısınmanın tetiklediği deniz seviyesi yükselmesi ve su taşkınlarının, dünya genelinde 37 büyük kenti tehdit ettiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, bu şehirlerin önemli bir bölümü önümüzdeki 100 yıl içinde yaşanamaz hale gelebilir.

Dünya haritasından silinme riski

Araştırmada, kıyı şehirlerinin büyük çoğunluğunun hâlâ etkili kıyı koruma planlarına sahip olmadığı vurgulandı. Bazı ülkeler deniz duvarları, taşkın bariyerleri ve drenaj sistemleri kurarken, birçok bölge altyapı eksiklikleri nedeniyle her geçen yıl daha büyük risk altına giriyor.

Türkiye’den iki şehir tehlike altında

Nash’in çalışmasına göre, İzmir ve İstanbul, deniz seviyesindeki yükselmeden en fazla etkilenecek şehirler arasında. Uzmanlar, özellikle İzmir Körfezi ile İstanbul kıyı hattının deniz taşkınlarına açık bölgeler olduğunu belirtiyor.





İşte risk altındaki 20 şehir

Araştırmada, 2100 yılına kadar yok olma riski taşıyan ilk 20 şehir şu şekilde sıralandı:

Vancouver – Kanada

Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri

Lizbon – Portekiz

Boston – ABD

Sydney – Avustralya

İskenderiye – Mısır

Miami – ABD

San Francisco – ABD

Ho Chi Minh – Vietnam

Dakka – Bangladeş

Londra – İngiltere

Cakarta (Jakarta) – Endonezya

Bangkok – Tayland

Kolkata (Kalküta) – Hindistan

İzmir – Türkiye

İstanbul – Türkiye

Osaka – Japonya

New York – ABD

Mumbai – Hindistan

Tokyo – Japonya

Sözcü