102 Kadın ve LGBTİ+ gazetecilerden taciz ifşalarına destek bildirisi

102 kadın ve LGBTİ+ gazeteci, sosyal medyada günlerdir gündemde olan taciz ifşalarına destek veren bir çağrı metni yayımladı. Gazeteciler, “Tacizi ifşa edenleri ‘cadı avıyla’ suçlayan, mağduru suçlayan herkesin karşısındayız” dedi.

Türkiye’de sosyal medyada günlerdir konuşulan taciz ifşalarına, 102 kadın ve LGBTİ+ gazeteci güçlü bir dayanışma mesajıyla destek verdi. Çeşitli medya kuruluşlarında ve serbest çalışan gazetecilerin imzaladığı çağrı metninde, tacize maruz bırakılanların yanında oldukları vurgulanarak, tacizi aklamaya çalışanlara ve mağduru suçlayanlara karşı net bir duruş sergilendi.

Gazetecilerin yayımladığı metinde şu ifadeler yer aldı:

"Kadın ve LGBTİ+ gazeteciler olarak hepimiz benzer deneyimler yaşadı ve tacize uğradığını ifşa eden herkesin yanındayız. Tacizi ifşa edenleri ‘cadı avıyla’ suçlayan, tacizi aklamaya çalışan ve beyanı esas almayarak mağduru suçlayan herkesin karşısındayız. Bu ifşaların daha güvenli ve eşit bir yaşam için hayati önem taşıdığını biliyoruz.

Yaşadığı taciz ve şiddet hakkında konuşamayan, toplumun dayattığı suskunluk sarmalında kaybolan ve hatta içimize işleyen sessizlik kültüründe haykırışları duvara çarpan bütün kadınların yanındayız. Gazetecilik etiği gereğince bütün cinsiyet eşitsizliklerini, tacizleri, kadına yönelen psikolojik ve fiziki şiddeti kim tarafından gelirse gelsin yazmaya devam edeceğiz.

Mesleğimiz, kalemimiz ve objektifimiz adaletten, eşitlikten ve kadınlardan yana. Medyadan diğer tüm alanlara tek bir faile bile geçit vermeyeceğiz. Dayanışmamız güçlü, sözümüz net! Tacize ve erkek şiddetine karşı ifşaların yanındayız."

Çağrıyı imzalayan 102 kadın ve LGBTİ+ gazeteci:

Ahin Aslan

Alara Türkeli

Aslı Alpar

Asya Tekyaşar

Aysel Sadak iltaş

Ayşegül Erkaya Arslan

Ayşenur Önal

Azra Ceylan

Belgin Şahin

Besime Yardım

Betül Memiş

Bilge Su Yıldırım

Buse İlkin Yerli

Büşra Cebeci

Can Öztürk

Cansu Erginkoç

Cansu Özbay

Ceren İnan

Ceren Bala Teke

Ceylan Sağlam

Çiğdem Öztürk

Demet Aran

Deniz Çakmak

Deniz Güngör

Derya Doğan

Derya Kap

Dilan Kutlu

Dilek Sarıgül

Dilem Taştan

Ebru Çelik

Ebru Apalak

Ece Deniz

Ece Toksabay

Eda Narin

Eftalya Feraset

Elif Parla Kurtay

Elif Çetiner

Emel Vural

Esin İleri

Esra Açıkgöz

Esra Ece Kutlu

Evrim Deniz

Evrim Kepenek

Eylem Sonbahar

Eylem Ladin Değer

Eylül Deniz Yaşar

Ezgi Sivrikaya

Gamze Elvan

Gamze Terra Türkkaynağı

Gamzegül Kızılcık Aykanat

Gizem Çetimen

Gizem Ertürk

Gonca Bilgiç

Gökçen Tuncer

Gözde Hatunoğlu

Gül Yalçın

Hasret Janya Temel

Havva Gümüşkaya

Helin Şahin

Hilal Solmaz

Işıl Çalışkan

İbrahim Türk

İlayda Kaya

İlayda Sorku

İrfan Değirmenci

M. İrem Afşin

Melisa Ay

Melisa Sapaz

Merve Filiz

Merve Tur

Merve Çoban

Mevsim Altay

Nebiye Arı

Nisanur Yıldırım

Oğulcan Özgenç

Özge Elvan

Özgür Sevinç Şimşek

Özlem Kara

Öznur Aktepe

Öznur Kaya

Pelin Akdemir

Sarya Toprak

Seda Çakır

Senem Büyüktanır

Seran Vreskala

Sevgim Denizaltı

Sibel Öztopçu

Sibel Tekin

Sibel Hürtaş

Songül Karadeniz

Sultan Özer

Sultan Kılıç

Şebnem Turhan

Şevval Yılmaz

Yadigar Aygün

Yeşer Sarıyıldız

Yeşim Tükel

Yetkin Gülmen

Yusuf Çelik

Zeliha Aslan

Zeynep Akat

Zuhal Çiloğlan