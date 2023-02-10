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102 saat sonra gelen mutluluk: 9 kişiden ses geldi, 6'sı kurtarıldı

102 saat sonra gelen mutluluk: 9 kişiden ses geldi, 6'sı kurtarıldı
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Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde Arzu Apartmanı'nın enkazında çalışan ekipler, yaşadığı değerlendirilen 9 kişiden 4'ü kadın 6 kişiyi yaralı olarak 102 saat sonra kurtardı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde afetin vurduğu illerden gelen mucize kurtuluş haberleri, yakınları enkaz altında olan depremzedelere de umut oldu. Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Arzu Apartmanı enkazında bir askerin ses duyması ile ekipler çalışma başlattı. Dinleme yapan ekipler, Oktay ailesinden 6, Kılınç ailesinden 2 ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderilip çalışmalar yoğunlaştırıldı. Enkazda yapılan hassas çalışma sonucu 102 saat sonra 4'ü kadın 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, hastaneye sevk edildi. 

DHA

Etiketler hatay iskenderun arzu apartmanı
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