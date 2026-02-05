  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Epstein iğrençliği dünyayı sarsarken, Türkiye'deki 104 bin kayıp çocuk TBMM gündeminde!

104 bin kayıp çocuk iddiası TBMM gündeminde

104 bin kayıp çocuk iddiası TBMM gündeminde
Güncelleme:

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkün Ün, kayıp çocuklarla ilgili kamuoyunu tatmin edici bir açıklamanın rakamlarla birlikte ifade edilmesini istedi.

Meclis çalışmaları sırasında daha önce gündeme getirdiği kayıp çocuklar konusu hakkında açıklamalarda bulunan Denizli Milletvekili Sema Silkün Ün, "Ülkemizin geleceği çocuklar. Yani bir konuda aslında kaç bütçe dönemidir burada konuşuluyor ama bir açıklama yapılmadı. TÜİK dedi ki; '2008-2016 yılları arasında 104.531 çocuğumuz kayıp' Bu rakamların manipüle edildiği söyleniyor. Dezenformasyon Merkezi geçtiğimiz yıl dedi ki; 'Böyle bir şey doğru değil' Ama bunu zaten TÜİK söylemiş, biz söylemedik arkadaşlar. Sizlerden de doğrusunu söylemenizi bekleriz. 2016'da kayıp çocuklarla alakalı açıklama yapılması, bilgi verilmesi, veri akışı sağlanması durduruldu. Bu kayıp çocukların hepsi bulunmuş olabilir, bu bizi en çok mutlu edecek olan haberdir. Hiçbirisi bulunmamış olabilir ama bir bilgiye sahip olmamız gerekir. Bir tek çocuğun dahi akıbetinin bilinmemesi büyük bir olayken yüz binlerle ifade edilen bir sayıdan bahsediyoruz. Kamuoyunu tatmin edici bir açıklamanın rakamlarla birlikte ifade edilmesini bekliyoruz" dedi.

Daha önce de konuyu defalarca gündeme getiren Denizli Milletvekili Ün, açıklamasını; "12 Kasım’da Aile Bakanlığı bütçesinin komisyon görüşmelerinde yeniden gündeme getirmiştik. Bir çocuğumuzun dahi kaybı büyük bir olayken 100 binlerle ifade edilen kayıp çocuklarımızın akıbeti hakkında açıklama yapılmayacak mı?" sözleriyle tamamladı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş altın ve gümüş için bu sefer en doğru tavsiyeyi verdi!
İslam Memiş altın ve gümüş için bu sefer en doğru tavsiyeyi verdi!
Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya'da sürpriz ayrılık
Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya'da sürpriz ayrılık
İstanbul'da elektrik kesintisi: Gece başlayıp, saatlerce sürecek!
İstanbul'da elektrik kesintisi: Gece başlayıp, saatlerce sürecek!
Bursa'da bir garip olay: Çatıya çıkınca karşılaştığı manzaraya inanamadı
Bursa'da bir garip olay: Çatıya çıkınca karşılaştığı manzaraya inanamadı
Dünden beri aranan 19 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu
Dünden beri aranan 19 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu
Polis çağrı merkezini bastı; ellerine ne geçtiyse camdan fırlattılar!
Polis çağrı merkezini bastı; ellerine ne geçtiyse camdan fırlattılar!
Tesadüfen doğa yürüyüşü sırasında keşfedilmişti... Türkiye'nin yeraltındaki gizemine ziyaretçi akını
Tesadüfen doğa yürüyüşü sırasında keşfedilmişti... Türkiye'nin yeraltındaki gizemine ziyaretçi akını
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü huzurevinde ortaya çıktı! Sözleri yürek burktu
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü huzurevinde ortaya çıktı! Sözleri yürek burktu
Etiketler kayıp çocuk gelecek partisi sema silkün ün
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Icardi, Hagi'yi de geçip, 73 golle Galatasaray’ın en golcü yabancı futbolcusu oldu Icardi, Hagi'yi de geçip, 73 golle Galatasaray’ın en golcü yabancı futbolcusu oldu Ekrem İmamoğlu hakkında 20 yıl daha hapis cezası istendi! Ekrem İmamoğlu hakkında 20 yıl daha hapis cezası istendi! Galatasaray - İstanbulspor maçında korku dolu anlar; 2 futbolcu yerde kaldı! Galatasaray - İstanbulspor maçında korku dolu anlar; 2 futbolcu yerde kaldı! Bir sağlık skandalı daha: Hastalara iyileşmeleri için değil, para için ilaç yazmışlar! Bir sağlık skandalı daha: Hastalara iyileşmeleri için değil, para için ilaç yazmışlar! ABD'den Suriye'ye hava operasyonu: Jetler peşpeşe vurdu! ABD'den Suriye'ye hava operasyonu: Jetler peşpeşe vurdu! Galatasaray'ın yeni aslanı imzayı attı, formayı giydi! Galatasaray'ın yeni aslanı imzayı attı, formayı giydi! 2019 Seçim gecesi davasında Anadolu Ajansı kaybetti! 2019 Seçim gecesi davasında Anadolu Ajansı kaybetti! Yol verme tartışmasında ortalık savaş alanına döndü; ''Çıkar silahı sık lan şuna!'' diye bağırdı! Yol verme tartışmasında ortalık savaş alanına döndü; ''Çıkar silahı sık lan şuna!'' diye bağırdı! Başsavcılık açıkladı: Banka hesabını, cep telefonunu kullandıran da suçlu! Başsavcılık açıkladı: Banka hesabını, cep telefonunu kullandıran da suçlu! Yalancı bahar bitti; yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji hortum alarmı verdi! Yalancı bahar bitti; yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji hortum alarmı verdi!
Defne Joy Foster’ın annesinden kızının ölüm yıldönümünde olay açıklama! Defne Joy Foster’ın annesinden kızının ölüm yıldönümünde olay açıklama! Beşiktaş taraftarına ''oh'' çektiren transfer İstanbul'da! Beşiktaş taraftarına ''oh'' çektiren transfer İstanbul'da! Kante İstanbul'a geldi, imzayı attı! Fenerbahçe Kante'nin maliyetini açıkladı Kante İstanbul'a geldi, imzayı attı! Fenerbahçe Kante'nin maliyetini açıkladı Trafikte sol şerit işgali için de ''gereği yapıldı''... Trafikte sol şerit işgali için de ''gereği yapıldı''... Eski FBI Ajanı ile evlenen güzel oyuncunun ''erkek tercihi'' olay oldu Eski FBI Ajanı ile evlenen güzel oyuncunun ''erkek tercihi'' olay oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'ye Togg hediye etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'ye Togg hediye etti! Bu sefer kar değil, asrın felaketi resmi anma töreni.... 6 ilimizde okullar tatil edildi! Bu sefer kar değil, asrın felaketi resmi anma töreni.... 6 ilimizde okullar tatil edildi!