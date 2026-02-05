104 bin kayıp çocuk iddiası TBMM gündeminde

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkün Ün, kayıp çocuklarla ilgili kamuoyunu tatmin edici bir açıklamanın rakamlarla birlikte ifade edilmesini istedi.

Meclis çalışmaları sırasında daha önce gündeme getirdiği kayıp çocuklar konusu hakkında açıklamalarda bulunan Denizli Milletvekili Sema Silkün Ün, "Ülkemizin geleceği çocuklar. Yani bir konuda aslında kaç bütçe dönemidir burada konuşuluyor ama bir açıklama yapılmadı. TÜİK dedi ki; '2008-2016 yılları arasında 104.531 çocuğumuz kayıp' Bu rakamların manipüle edildiği söyleniyor. Dezenformasyon Merkezi geçtiğimiz yıl dedi ki; 'Böyle bir şey doğru değil' Ama bunu zaten TÜİK söylemiş, biz söylemedik arkadaşlar. Sizlerden de doğrusunu söylemenizi bekleriz. 2016'da kayıp çocuklarla alakalı açıklama yapılması, bilgi verilmesi, veri akışı sağlanması durduruldu. Bu kayıp çocukların hepsi bulunmuş olabilir, bu bizi en çok mutlu edecek olan haberdir. Hiçbirisi bulunmamış olabilir ama bir bilgiye sahip olmamız gerekir. Bir tek çocuğun dahi akıbetinin bilinmemesi büyük bir olayken yüz binlerle ifade edilen bir sayıdan bahsediyoruz. Kamuoyunu tatmin edici bir açıklamanın rakamlarla birlikte ifade edilmesini bekliyoruz" dedi.

Daha önce de konuyu defalarca gündeme getiren Denizli Milletvekili Ün, açıklamasını; "12 Kasım’da Aile Bakanlığı bütçesinin komisyon görüşmelerinde yeniden gündeme getirmiştik. Bir çocuğumuzun dahi kaybı büyük bir olayken 100 binlerle ifade edilen kayıp çocuklarımızın akıbeti hakkında açıklama yapılmayacak mı?" sözleriyle tamamladı.

İHA