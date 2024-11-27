11 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt üyelerine dair itirafçı ifadesi ve ardışık aranma gibi delillerle şüpheliler tespit edildi.

2'Sİ MUVAZZAF 7 ASKER

Şüphelilerin arasında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına mensup çeşitli rütbelerden 2'si muvazzaf 7 asker, 1 sivil memur ile 1 aktif polis memurunun olduğu belirlendi. Yine şüpheliler arasında darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerinin olduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Toplam 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. İzmir, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, Kütahya, Eskişehir, Kocaeli, Artvin, Gümüşhane ve Çanakkale'de polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

DHA