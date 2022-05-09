11 PKK'lı daha öldürüldü! Aralarında sözde üst düzey terörist de var

Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen mağarada PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Dağı'da 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Eren-Kış operasyonları kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca teröristlerce kullanılan 100 metre uzunluğunda, 28 metre derinliğinde ve “Y” harfi şeklindeki mağara tespit edildi.

Teröristlerin barındığının belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

MAĞARA ÇEMBERE ALINDI

Teröristlerin yaşadığı yer altındaki doğal mağara bölgesi, komandolar tarafından önce çembere alındı.

Teröristlere “teslim ol” çağrıları yapıldı. “Teslim ol” çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından belirlenen hedeflere yakın yerler bombalandı.

80 GÜN SÜRDÜ

100 metre uzunluğundaki mağaranın olduğu bölgede iş makinelerinin çalışabilmesi için 1,5 km yol yapıldı. 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve teknik cihazlar bölgeye sevk edildi.

80 gün 6.636 saat süren çalışmalar sonucu, bölgeden 14.770 kamyon hafriyat çıkarılarak yer altı mağarası ortaya çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı Eren Abluka Operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi

HEPSİ KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca, genişletilen operasyon kapsamında komandolar tarafından bölgedeki tüm mağara ve yeraltı sığınakları da tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

BAKAN SOYLU YERİNDE İNCELEDİ

Jandarma ekiplerince gizli ve her aşaması titizlikle yürütülen operasyon esnasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bölgeye giderek, yerinde incelemelerde bulundu, operasyon hakkında bilgi aldı, birliklere moral verdi.

AĞRI GRUBU YOK EDİLDİ

9 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanan operasyon sonucunda; bölücü terör örgütünün Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Operasyonda; 28 adet sığınak-depo-barınak imha edildi, 23 adet Mayın-EYP, 2 adet termal dürbün, 2 adet silah üstü dürbün, 2 adet büyük telsiz, 4 adet küçük telsiz ile teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.