11 PKK'lı terörist daha yok edildi!
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7, Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirdi.
Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor."
İHA
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