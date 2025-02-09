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11 PKK'lı terörist daha yok edildi!

11 PKK'lı terörist daha yok edildi!
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7, Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirdi.

Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor."

İHA

Etiketler MSB terörist hava herakatı
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