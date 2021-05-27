11 terörist daha böyle öldürüldü; operasyondan sıcak görüntüler...

Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, yapılan son operasyonlarda öldürülen terörist sayısını paylaştı.

Bakanlığın açıklamasında, "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.