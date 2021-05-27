  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 terörist daha böyle öldürüldü; operasyondan sıcak görüntüler...

11 terörist daha böyle öldürüldü; operasyondan sıcak görüntüler...

Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, yapılan son operasyonlarda öldürülen terörist sayısını paylaştı.

Bakanlığın açıklamasında, "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

Etiketler tsk msb mehmetçik asker operasyon terör terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki öz kızına cinsel istismardan tutuklandı
Yatak sahnesi olay olan Nesrin Cavadzade tekne tatilinden paylaştı
Elektrik fiyatlarında ve elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
Türkiye'ye dün gelen BioNTech aşıları için sürpriz karar
Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i öpücüklere boğdu
Masumlar Apartmanı hayranlarını şoke edecek ayrılık
A101 27 Mayıs Perşembe aktüel ürünler kataloğu
Sosyal medya onu konuşuyor: Din öğretmeninden Soylu'ya ''silahlı'' mesaj
İrem Derici'den süper minili isyan
Devlete borcu olanlara müjde: 476 milyarlık kamu alacağına af geliyor