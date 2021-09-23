  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

11 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma ve saldırı girişimindeki 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, kahraman komandolar tarafından önlendi.

11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlere "Geçit vermeyeceğiz." mesajı paylaşıldı. 

Etiketler tsk mehmetçik asker operasyon pkk terör terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cübbeli Ahmet: ''Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin''
İşte koronavirüse karşı en etkili ilaç! Riski yüzde 87 azaltıyor
Ters ışıkta kalan Demet Özdemir'in görüntüsü olay oldu
Sokakta kalan üniversitelilere 4 ilde polis müdahalesi
Bilim Kurulu üyesinden yeniden ''tam kapanma'' sinyali
Fatih Terim ''istifa'' çağrılarına tarih vererek yanıtladı
Merak edip başladı, şimdi ise...
Cübbeli Ahmet ''sır cinayeti'' canlı yayında kabul etti
Şimşekler geceyi aydınlattı! Korku dolu görsel şölen kamerada
Ev partisinde tecavüz dehşeti! Genç kadın kabusa uyandı