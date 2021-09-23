11 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma ve saldırı girişimindeki 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, kahraman komandolar tarafından önlendi.
11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlere "Geçit vermeyeceğiz." mesajı paylaşıldı.
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