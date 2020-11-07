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  3. 07 Kasım 2020 10:56

111 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

111 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada "PKK/KCK Terör Örgütünün; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; Geçtiğimiz bir ay içerisinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi,74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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